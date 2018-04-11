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    Фотоленты

    В Киеве почтили память жертв Бабьего Яра

    (обновлено: )5320
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония возложения цветов к памятному знаку Память ради будущего на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" прошла церемония возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего", Мемориалу памяти "памяти погибших в Бабьем Яру, памятнику погибшим в бывшем концлагере "Сырецкий".

     

    В мероприятии приняли участие власти столицы, члены общественных организаций и простые люди.

     

    Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

     

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