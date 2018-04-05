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    Кличко перенес установку гигантского флага в Киеве на днепровском склоне

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    По словам мэра Киева Виталия Кличко, перенос установки гигантского государственного флага на днепровском склоне связан "с некоторыми процедурами согласования".
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что установка гигантского государственного флага на днепровском склоне переносится на 2019 год.

    Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Украина празднует День флага

    "В этом году мы установить флаг не успеваем", – заявил Кличко в ходе расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице.

    По его словам, это связано с некоторыми процедурами согласования. В то же время мэр Киева подчеркнул, что флагшток будет установлен ко Дню флага в 2019 году.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года. Мэр сообщал, что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага — 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн.  Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, — 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры. Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен, был даже объявлен тендер, но в феврале 2018 года его отменили.

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