Кличко перенес установку гигантского флага в Киеве на днепровском склоне

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что установка гигантского государственного флага на днепровском склоне переносится на 2019 год.

"В этом году мы установить флаг не успеваем", – заявил Кличко в ходе расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице.

По его словам, это связано с некоторыми процедурами согласования. В то же время мэр Киева подчеркнул, что флагшток будет установлен ко Дню флага в 2019 году.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года. Мэр сообщал, что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага — 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, — 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры. Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен, был даже объявлен тендер, но в феврале 2018 года его отменили.