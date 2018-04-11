Вы крайний? Мест на кладбищах хватит не всем, могилы будут по всей стране

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Паркам — могилы, крематориям — инвестиции

Пока украинцы вымирают ускоренными темпами, в Кабмине задумались над проблемой дефицита мест на кладбищах. Так, правительство подало в Раду законопроект (8248), инициированный премьер-министром Владимиром Гройсманом, который предусматривает изменение правил захоронения.

Собственно, Кабмин предлагает разрешить биозахоронения не только на кладбищах, но и в лесопарках и парках культуры и отдыха (с оговоркой, что согласие на такие захоронения с выделением под эти нужды отдельных участков должны давать местные власти). В документе биозахоронение определяется как захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение 5 лет материалов. При этом биозахоронение не предусматривает установку могильных плит, памятников и других надгробий — возможна только установка информационной таблички.

Также предлагается ввести подхоронение, то есть захоронение тел в уже существующие могилы — через 20 лет с момента последнего захоронения. Для этого необходимо согласие держателя такой могилы, а если такового нет, то добро должны дать местные чиновники.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту авторства вице-премьера Геннадия Зубко, целью принятия обновленных правил служит, среди прочего, развитие такого вида захоронения, как кремация в соответствии с европейским опытом. Нехватку же мест на кладбищах в Кабмине объясняют "ограниченностью земельных ресурсов".

В правительстве уверены, что реализация проекта закона будет способствовать не только дерегуляции рынка ритуальных услуг, но и обеспечит экономию земли за счет развития кремации путем предоставления возможности органам местного самоуправления привлекать инвестиции на строительство новых крематориев и внедрения европейского принципа обращения с бесхозными могилами. Впрочем, подробной информации по поводу привлечения инвестиций в регионы для крематориев в документе нет.

В случае принятия законопроекта парламентом, новые правила вступят в силу через полгода с момента публикации.

Отметим, как писало РИА Новости Украина, за последние четыре года Украина стала "чемпионом" Европы по вымиранию. Превышение смертности над рождаемостью теперь составляет четверть миллиона в год, увеличившись почти вдвое с 2013-го. Фактически ежегодно с карты страны исчезает такой областной центр, как Тернополь или без малого два Ужгорода. Главными причинами сокращения численности населения стали болезни, возраст и боевые действия на Востоке страны. При этом политические кризисы, экономическая нестабильность и уничтожение социальной защиты не способствуют повышению рождаемости. Таким образом, новых жителей страны с каждым годом становится все меньше. В то же время, по данным института демографии, в ближайшие 30 лет численность жителей Украины сократится примерно до 35 миллионов человек.

Перед кладбищем "похоронный коллапс"

В последнее время тема смерти в стране стала резко популярной — на фоне медреформы, которую прозвали в народе геноцидом, а также скандальных «поправок Лозового». Суть поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, предложенных "радикалом" Андреем Лозовым, заключалась в изменении сроков расследования дел. При этом широкий резонанс вызвал как раз таки "побочный эффект" предложенных нардепом новаций — усложнение процедуры захоронения.

Так, с 15 марта изменился порядок проведения судмедэкспертизы трупа — в течение 72 часов. Это означает, что следователю, который прибывает на место смерти человека, запрещено назначать экспертизу, а вместо этого он обязан обращаться за разрешением на проведение экспертизы к следственному судье, при этом сначала надо обращаться к прокурору. После этого у судьи есть не менее 72 часов, чтобы назначить экспертизу. Таким образом, даже если человек умер дома собственной смертью, без экспертизы похоронить его невозможно — даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда.

Почти за месяц с начала действия скандальных поправок у людей по всей стране возникают реальные проблемы с захоронением родственников. Так, в Харькове люди столкнулись с трудностями со сроками похорон людей, умерших на выходных.

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Одновременно с этим в Национальной полиции отмечают, что суды не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших. Так, за 10 дней действия поправок полицией было зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователи рассмотрели 5849 фактов, а в Единый реестр досудебных расследований было внесено 1949 уголовных производств. При этом по 1925 смертным случаям были назначены экспертизы. Однако от судов было получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение 1 суток — 794 (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение 2 суток — 753 (39%), на 3 сутки — 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более 4 суток — более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

В целом же, по мнению экспертов, в стране из-за изменений в УПК еще не наступил «похоронный коллапс», так как «поправки Лозового» в части назначения судебно-медицинских экспертиз, вопреки принятому закону, на местах или совсем проигнорированы, или внедряются со значительными отклонениями от требований нового текста УПК.

По данным материалов открытых источников интернет