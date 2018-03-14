Взрыв на кладбище во Львове: появились детали

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на своей странице в Facebook

"13 марта к правоохранителям поступило сообщение о том, что около 21:15 на территории музея "Лычаковское кладбище" произошел взрыв. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб", — отмечается в сообщении.

Установлено, что на клумбе одного из полей кладбища взорвался неизвестный предмет, который был заброшен на территорию через забор. Повреждений надгробий и захоронений не обнаружено.

facebook Игоря Зинкевича Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове

Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В свою очередь председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка в эфире радиостанции "Голос столицы" исключил причастность украинской и польской стороны ко взрыву, передают "Українські новини".

"Этот случай, что произошел вчера около 10 часов вечера, когда вне границ кладбища, где есть польские военные захоронения, было брошено взрывное устройство, оно взорвалось на территории кладбища, я убежден, сделала не украинская и не польская сторона", — сказал он.

По его словам, это сделали люди, которые являются исполнителями заказа на гибридную войну за тысячи километров от линии соприкосновения, чтобы дестабилизировать отношения между украинцами и поляками.

Синютка добавил, что в последние три года во Львовской области не было конфликтов на национальной почве.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины депортировала в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег в камине ресторана стилизованное изображение герба Украины.