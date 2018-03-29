И мертвым нет покоя. Похоронная реформа вызвала "трупный коллапс"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальные поправки в действии

Действие скандальных похоронных "поправок Лозового" уже начинают полным ходом ощущать украинцы.

Тревогу забили полицейские. По их словам, суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на похороны. За 10 дней по Украине рассмотрено в среднем лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", – подчеркивает замглавы Нацполиции, начальник главного следственного управления Виталий Невгад.

По его словам, от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток – 794 разрешения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток – 753 (39%), на третьи сутки – 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток – это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе – возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", – отмечает Невгад.

В чем суть поправок

Напомним, в Украине с 15 марта вступили в силу скандальные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, получившие известность как "поправки Лозового" (народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой – ред.).

Суть "поправок Лозового" – изменение сроков расследования дел. Теперь на особо тяжкие дела отводится 18 месяцев, на расследование дел средней тяжести – 12 месяцев, а на более мелкие преступления – 6 месяцев.

Наряду с этим у поправок есть еще один "побочный эффект" – усложнение процедуры захоронения.

Так, с 15 марта изменился порядок проведения судмедэкспертизы трупа – в течение 72 часов. Это означает, что следователю, который прибывает на место смерти человека, запрещено назначать экспертизу, а вместо этого он обязан обращаться за разрешением на проведение экспертизы к следственному судье, при этом сначала надо обращаться к прокурору.

После этого у судьи есть не менее 72 часов, чтобы назначить экспертизу. Таким образом, даже если человек умер дома собственной смертью, без экспертизы похоронить его невозможно – даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда.

После бурных дискуссий по отмене скандальных поправок и даже драк Рада все-таки частично отменила часть этих новаций. Так, правоохранительным органам разрешили подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий. Тем самым следователям не нужно будет ехать за разрешением в какой-то один определенный суд, как это было предусмотрено ранее.

Однако частичная отмена "поправок Лозового" не коснулась смягчения правил процедуры захоронения.

Ранее в Харькове люди уже столкнулись с трудностями со сроками похорон людей, умерших на выходных.

Рада приняла, а людям — мучение

Многие люди из-за того, что родные умерли на выходных, потеряли сутки на все оформления.

Об одной из таких ситуаций писал Алексей Кушка, 69-летний отец которого умер дома в воскресенье, 18 марта. У мужчины диагностировали рак желудка четвертой стадии, ему сделали операцию, но спасти его не удалось.

По словам Кушка, следователь получила расписанное на нее дело только в понедельник, в 10.15 утра, документы в суд пришли после 12.00. Судья только к концу дня судья рассмотрел запрос следователя.

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"По закону у него (судьи — ред.) есть 72 часа. Хорошо что так за день, хоть и за день лишних волнений. Ненужных волнений. Но если человек умер бы в пятницу вечером и впереди 2 выходных. А не дай Бог на выходные попадет какой-то праздник и будет 3 выходных? И что родственникам погибшего делать в таком случае? Именно нам с братом теперь нужно хоронить отца не на 3-й день со дня смерти. А это не по канонам", — говорил Кушка.

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"Поправки Лозового" ранее уже критиковали и ряд нардепов, полиция, САП и даже генпрокурор Луценко, предрекая из-за них кризис в правоохранительной системе.

По материалам из открытых источников интернет