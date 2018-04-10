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    Общество

    Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах

    (обновлено: )33945
    Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие "подхоронения" - захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении "кладбищенского периода" и с согласия владельца (держателя) такой могилы.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №8248, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремациии и вводит понятие биозахоронения, сообщает UBR.

    Новой инициативой правительство намерено переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы "хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах", пишет издание.

    Крематорий. Архивное фото
    flickr.com/spablab
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    Под биозахоронением в Кабмине понимают захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка "информационной таблички".

    "Причем хоронить по такой "технологии" можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных их участков, говорится в сообщении.

    Также Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие "подхоронения" — захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении "кладбищенского периода" (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей.

    Если инициативы правительства поддержит Верховная Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.

    Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что суды не успевают выдавать разрешения на похороны.

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