"Оптимизация" Украины: тюрьмы вместо школ, кладбища вместо больниц

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Статистики по исчезнувшим роддомам или больницам в стране нет, а чиновники при этом прикрываются лозунгом "оптимизации". Власти давно забыли, что тот, кто экономит на школах, будет вынужден строить тюрьмы, а спасенная жизнь дороже, чем расширение кладбищ.

Подробнее о ликвидации медицинских и учебных заведений по Украине за последнее время – в обзоре РИА Новости Украина.

Роддомы

Скандал последних дней – планы властей закрыть родильное отделение Ивановской райбольницы в Херсонской области. Причина печальна – в Ивановке самый низкий показатели количества родов по региону. Только за 2017 год в Ивановском родильном отделении родилось 40 малышей, что, по мнению областных чиновников мало. Те же родильные отделения, где проходит меньше 100 родов, небезопасны для рожениц, так как их оснащение оставляет желать лучшего, а персонал теряет квалификацию.

Еще одна проблема, с которой столкнулась райбольница – нет кадров, в частности, врача-гинеколога с правом хирургического вмешательства (один гинеколог покинул Ивановский район).

Как пишут местные СМИ, вопрос закрытия родильного отделения рассматривался на сессии Ивановского райсовета, где депутаты выразили свое недовольство.

"Давайте поставим вопрос о закрытии Ивановского района! Школы закрыли, садики закрыли, все закрыли… и завтра не будет никаких проблем. Разбежимся кто куда… ", — цитирует депутата Анатолия Тиндюка khersondaily.

По его словам, после закрытия отделения, ему придется нанять бабку-повитуху в селе Любимовка. В результате депутаты своим большинством не приняли решение о закрытии роддома.

В Одесской области с 1 января больше не работает отделение Тарутинской центральной районной больницы. По словам главврача ЦРБ Мелании Милановой, которая подала заявление на увольнение, острая проблема возникла из-за кадров, так как опытные врачи уходят на пенсию, а молодые специалисты не спешат работать в глубинке. При этом работавший в роддоме педиатр трудился и в детском отделении, но при такой нагрузке ему пришлось отказаться от работы в роддоме. Роженицы теперь вынуждены ездить по разбитой дороге в соседний райцентр Арциз.

В Запорожской области СМИ писали о планах по закрытию родильного отделения в Мелитопольской ЦРБ. Вопрос заключался в финансировании.

"Каким бы хорошим ни был районный роддом, создавать там неонатальное отделение, то есть, отделение, где спасают и выхаживают недоношенных детей, не будут, а сейчас это требуется. То есть, районные роженицы будут рожать у нас. А значит, и средства от государства будут поступать на наш роддом", – заявил начальник Мелитопольского горздравотдела Игорь Маслов.

Таким образом, рожать жительницы сел будут в городском роддоме, а не в районном. Как писали "Местные вести", вероятно, такая же ситуация ожидает и Приазовский роддом.

Больницы

И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую в народе уже успели прозвать "доктором смерть", еще в прошлом году анонсировала ликвидацию единственной психиатрической больницы со строгим наблюдением в Днепре.

"Мы идем на такой шаг, учитывая ряд нарушений прав человека, которые допускаются в Днипровской психиатрической больнице", – объясняла Супрун, известная своими околомедицинскими советами.

Напомним, что в этой больнице лечатся те, кто совершил тяжкие преступления. В больнице около семисот пациентов, а финансирования не хватает. Поэтому, как писали журналисты, Супрун решила просто закрыть больницу, а не решать проблему по сути.

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Также на днях диссидент, правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман сообщил, что органы местного самоуправления Самборского района Львовской области намерены "оптимизировать" психиатрическое отделение районной больницы, а именно – закрыть, но оставить наркологическое отделение.

"Здесь реалии очень простые и прозрачные: наркологи у нас в стране люди не бедные, всегда могут материально поддержать начальство, а психиатры – не могут, ибо клиент у них бедный, не "носит", – объяснил причину на своей странице в Facebook Глузман.

Школы

Со школами ситуация еще хуже. Как стало известно в конце минувшего года, в Николаеве и области под угрозой закрытия оказался целый ряд школ и больниц, а также других учреждений социальной сферы из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Так, спасатели провели внеплановые проверки (после трагедии в одесском лагере "Виктория" – ред.) и по их итогам обратились в суд.

В результате, как писали "НикВести", под угрозой закрытия оказались школы №17, 18, 45, 46, 52, 12 и детсад №104, Николаевская областная школа-интернат №3, областная психиатрическая больница №1 и ряд других учреждений. Позднее окружной административный суд принял решение о том, чтобы закрыть школу №12.

Схожая ситуация наблюдалась во Львовской области – Львовский окружной админсуд постановил закрыть школу в селе Горбки из-за нарушений пожарной безопасности.

В целом по закрытию школ по стране у Министерства образования и науки – грандиозные планы на 2017/18 учебный год. Профильное ведомство сократит количество школ до 16 566, ликвидировав 162 школы. А в СМИ фигурировала цифра в 5000 нерентабельных образовательных учреждений, на которых государство планирует сэкономить.

По данным материалов открытых источников интернет