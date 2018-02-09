Революция Достоинства, спустя годы

Валерий Смеян, обозреватель

Долгое время украинская политическая элита практиковала торговлю им. И довольно успешно. Политика "многовекторности", автором которой был второй президент Украины Леонид Кучма, позволяла получать кредиты МВФ, ВБ и прочих "агентов" финансово-политического влияния Запада с одной стороны. Газовые скидки, преференции в торговле, инвестиции из России – с другой. Как показало нынешнее время, такая позиция была самой продуктивной для сохранения и строительства молодого украинского государства. Естественно, и Россия, и Запад эти "качели" Киева пытались остановить и вынудить Украину определить единственный вектор движения. Через последний Майдан стране был навязан безальтернативный выбор – Запад. При том что тогдашние чиновники ЕС, сенаторы США и прочие лидеры свободного мира публично убеждали, что этот выбор принесет Украине в качестве дивидендов сотни миллиардов западной помощи и частных инвестиций, практика последующих лет показала, что все эти обещания были блефом. Как только на Западе стало очевидно, что Украина прочно зашла в антироссийский капкан, ставки за ее прозападный выбор стремительно начали падать. С каждым годом. При этом внешнее управление со стороны США и ЕС, прежде всего через кредитные учреждения, стало нескрываемым. Последним примером служат открытые письма МВФ, ВБ и ЕС по поводу принятия закона об Антикоррупционном суде. Суверенность принимаемых Киевом политических и социально-экономических решений теперь исчисляется траншами МВФ, ВБ и ЕС в пару миллиардов в год в общей сложности. Фактически можно смело утверждать, что эра торговли суверенитетом Украины подошла к логическому завершению. Запад более не намерен платить местной элите ренту за суверенность и фактически переходит к этапу прямого внешнего управления через корпус своих структур. Прежде всего АКС, САП и НАБУ.

Ну с элитой-то все понятно. А что со страной произошло за эти четыре года? С одного до двух триллионов вырос внешний долг страны. То есть за 22 года мы набрали триллион долгов. А затем за четыре еще столько же. Успех? Безусловно. Такими темпами и еще через четыре будет минимум четыре-пять триллионов. Уже сегодня каждый украинец должен западным кредитным учреждениям около двух тысяч долларов с момента своего рождения. А более половины средств государственного бюджета – заемные. С этого года и далее более трехсот миллиардов гривен госбюджета будут уходить на выплаты по процентам полученных ранее западных кредитов. Это – треть от планируемых за год поступлений в бюджет.

Если средняя зарплата в 2013 году составляла 500 долларов США и на коммуналку уходило 20-30 долларов, то теперь средняя зарплата вдвое ниже, а коммуналка в пять раз дороже. Но главное, что рост оплаты за услуги ЖКХ, судя по объявленным планам НКРЭКУ о росте цены на электричество и требованиям МВФ поднять цену на газ, еще не достигли своего пика. В качестве достижения такой достойной революционной политики долги населения за услуги ЖКХ превысили 30 млрд гривен. Только Киев задолжал за тепло и горячую воду "Киевэнерго" более четырех миллиардов. По всем законам жанра столицу уже должны были отключить от этих услуг, но боятся очередного Майдана. Потому как где не боятся – отключают. Так, за последнюю неделю без газа, отопления и горячей воды остались города Славутич и Смела. За неплатежи. И это ведь только первые ласточки отключений. В предвыборную зиму они грозят стать массовыми. Если так пойдет и дальше, то Украина просто утратит всю инфраструктуру ЖКХ. А города перейдут на печное отопление, как это было сто лет назад. Невиданный прогресс условий быта для населения в двадцать первом веке.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Батарея

Проведены медицинская и пенсионная реформы. Первая предполагает полный отказ от бесплатной и доступной, если платной, медицины. Теперь украинцам за удаление фурункула придется платить более семи тысяч гривен. Сложные же операции будут обходиться в сотни тысяч. Символично, но практически день в день, когда медицинская реформа юридически вступила в действие, киевсовет принял решение о переименовании улицы Николая Семашко. Человека, который в СССР ввел систему поликлиник с бесплатным массовым медицинским обслуживанием. С 1925 по 1972 эта новация позволила, в частности, увеличить среднюю продолжительность жизни советских людей, включая, естественно, и тех, кто жил в УССР, на 26 лет! Но теперь у нас другие герои. Типа Ульяны Супрун, которые ударными темпами уничтожают доступную и эффективно организованную медицину. Одним из проявившихся результатов реформы стали уже привычными эпидемии и отсутствие большинства вакцин. Что резко увеличило число летальных исходов при заболеваниях, которые ранее легко лечились.

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Пенсионная реформа преследовала целью устранить дефицит ПФ, который ныне составляет более половины от реально выплачиваемых пенсий. И погашается из средств госбюджета. Долгое время спорили о том на год-два или три повысить пенсионный возраст. В результате же пришли к тому, что кардинально подняли уровень минимального трудового стажа: с 15 до 35 лет. Проще говоря, чтобы ликвидировать дефицит ПФ решили ликвидировать пенсионеров, как класс. Потому как наработать подобный объем трудолет в современных условиях практически невозможно.

РИА Новости Украина Константин Гришин Мужчина с украинским флагом на плечах

Если эти реформы наложить на то, что, по оценкам ООН, в стране ныне голодают полтора миллиона человек, а около трех миллионов живут за чертой абсолютной бедности, то в ближайшие годы страну ждет просто демографическая катастрофа. От голода и болезней. За последние четыре года Украина стала "чемпионом" Европы по вымиранию. Превышение смертности над рождаемостью теперь составляет четверть миллиона в год. Увеличившись почти вдвое с 2013-го. Фактически ежегодно с карты страны исчезает такой областной центр, как Тернополь или без малого два Ужгорода.

Привычной иллюстрацией к тотальной бедности населения стали картинки, когда взрослые, трудоспособные мужчины, в возрасте 30-40 лет, без признаков хронического употребления алкоголя или жизни на улице в качестве бомжа, собирают окурки на улицах столицы или роются в урнах перед Макдональдсами в поисках остатков еды.

Еще одним "достижением" Революции Достоинства можно считать на порядок возросшую уличную преступность. В стране ни дня не проходит без перестрелок, гранатометания или даже стрельбы из РПГ. Вот сводка Нацполиции за 28 дней января. Итак, было совершено 89 умышленных убийств, 169 тяжких телесных повреждений, 38 тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, 21 337 краж, 118 разбойных нападений.

В этой статистике особо поражает число краж. При таких темпах за год их будет более четверти миллиона!

И это при том что в прошлом году МВД получило 54 миллиарда гривен, а в этом запланировано 65 млрд. А порядка на улицах нет. Может потому, что задачей современной украинской полиции является не правопорядок на улицах, а охрана покоя реформаторов от самосуда улицы. Фактически, Украина ударными темпами превращается в полицейское государство. Где главным преступником априори рассматривается народ. От его гнева и должна защищать полиция власть имущих.

Открытым остается вопрос: ради какого и ради чьего достоинства делалась последняя украинская революция? Если обратиться к спискам Форбс, то единственными выгодополучателями являются украинские олигархи, такие как Ахметов, Косюк, Бахматюк, Жеваго и, конечно, первый среди равных – Петр Порошенко. Прирост их состояний в последние четыре года исчисляется сотнями процентов. Естественно за счет конвертации утрачиваемого на глазах человеческого достоинства своих соотечественников.