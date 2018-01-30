Корнейчук: Порошенко может не бояться Майдана

РИА Новости Украина

Украина приближается к очередной, уже четвертой годовщине кровавых событий на Майдане Незалежности в Киеве, которые в последствии получили название Революция достоинства.

Оболонский районный суд Киева в среду, 24 января, продолжил рассмотрение уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В качестве свидетелей были допрошены, в частности, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и экс-глава правительства АР Крым Анатолий Могилев.

Ранее уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, посол Украины в Польше Андрей Дещица, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко ничем не отличается от тех, политиков, которые пришли к власти на волне народных резолюций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В целом Порошенко успешно повторил судьбу каждого майданного президента. Его дружно ненавидит вся страна, независимо от региона. И политического рейтинга больше нет (кроме купленных фейковых соцопросов).

В общем, путь Ющенко успешно пройден. С той разницей, что Ющенко не дали разрушить всю страну и приложить руку к войне… Как показали события 2004-го и 2014-го, майданы в Украине происходят при совпадении двух логически несвязанных для западного мышления факторов: власть начинает откровенно нагло воровать из прибылей бюджета, но благополучие народа при этом только растет, порождая запрос на некую мифическую справедливость. Так что Порошенко Майдана может не бояться…", — отметил Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука

Политолог удивляется волне критики президента Порошенко, которая поднялась в последнее время.

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"Знаете, в чем главная проблема? Я Майдан и эту власть критиковал с самого начала. Но это был один из немногих голосов в шквале массовой пропаганды или трусливого молчания. А теперь, ощутив падение Порошенко и вектор США на мир на Донбассе, толпы всех этих политологов, экспертов, журналистов и фб-блогеров резко осмелели против власти. А где вы все были в 2014-м? Ведь и на вас лежит вина за все, что произошло в стране", — резюмировал Корнейчук.