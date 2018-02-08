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    Экс-начальник Генштаба: Пшонка уговаривал бросить армию против Евромайдана

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    Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что инициатива о применении армии исходила так же от бывшего министра обороны Павла Лебедева.
    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года экс-министр обороны Павел Лебедев и бывший генпрокурор Виктор Пшонка пытались убедить его применить ВСУ против Евромайдана в Киеве.

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    Об этом Замана сказал во время допроса в Оболонском районном суде Киева в рамках рассмотрения уголовного производства по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. 

    "Уже непосредственно 18 февраля я общался в здании СБУ с руководителем СБУ и с генеральным прокурором Пшонкой. Они пытались убедить меня в том, что законодательство позволяет это сделать, а в то время был введен в действие план антитеррористической операции. И мотивируя тем, что такой план введен, пытались применить Вооруженные силы в Киеве. В законе об антитеррористическом центре, об антитеррористической операции не было четко написано, какие задачи могут выполнять ВСУ", — цитирует Укринформ Замана, добавив, что инициатива о применении армии исходила от бывшего министра обороны Павла Лебедева.

    По словам Замана, в течение недели происходили неоднократные попытки при его участии подготовить приказ о применении ВСУ, конкретных военных частей.

    "Это 25-я воздушно-десантная бригада, 79-я аэромобильная бригада, подразделения морской пехоты Крыма, применить Вооруженные силы в Киеве. О применении оружия там речи не шло. Речь шла о привлечении Вооруженных сил к усилению объектов и наведению конституционного порядка в Киеве", — отметил Замана, который возглавлял Генштаб ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

    Ранее экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что во время Евромайдана в 2013-2014 годах в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ Российской Федерации.

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