В России проверяют учебник, описывающий Евромайдан как революцию

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Учебник по истории для 10-го класса, одна из формулировок в котором показалась провокационной спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, направят на дополнительную экспертизу, следует из протокола заседания совета Минобрнауки РФ, опубликованном на сайте министерства в четверг.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в октябре 2017 года обратил внимание, что в учебнике истории под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова события в Киеве, предшествовавшие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, названы революцией. Матвиенко в ответ заявила, что "это просто провокационная запись".

"Направить… на дополнительную экспертизу учебник "История России", — говорится в тексте документа.

В протоколе уточняется, что организацией для проведения дополнительной экспертизы выбрана Российская академия наук (РАН), которая должна представить результаты в министерство до 27 января.