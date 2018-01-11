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    Россия

    В России проверяют учебник, описывающий Евромайдан как революцию

    (обновлено: )10861
    Организацией для проведения дополнительной экспертизы учебника выбрана Российская академия наук, которая должна представить результаты в министерство до 27 января.
    Партия российских учебников по истории РФ для 11 класса для крымских школ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Учебник по истории для 10-го класса, одна из формулировок в котором показалась провокационной спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, направят на дополнительную экспертизу, следует из протокола заседания совета Минобрнауки РФ, опубликованном на сайте министерства в четверг.

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    Сенатор от Крыма Сергей Цеков в октябре 2017 года обратил внимание, что в учебнике истории под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова события в Киеве, предшествовавшие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, названы революцией. Матвиенко в ответ заявила, что "это просто провокационная запись".

    "Направить… на дополнительную экспертизу учебник "История России", — говорится в тексте документа.

    В протоколе уточняется, что организацией для проведения дополнительной экспертизы выбрана Российская академия наук (РАН), которая должна представить результаты в министерство до 27 января.

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