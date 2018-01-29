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    Киев

    Названа дата открытия Дома профсоюзов в Киеве, сгоревшего во время Евромайдана

    (обновлено: )105
    Федерация профсоюзов Украины обещает, что в обновленном здании не будет кафе или развлекательных центров, зато будет предусмотрено место для "комнат музея революции".
    На Дом профсоюзов вешают рекламу
    Левый берег, twitter

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Обновленный фасад киевского Дома профсоюзов покажут 1 марта 2018 года, заявили в Федерации профсоюзов Украины.

    Дом профсоюзов в Киеве с высоты полета
    канал Апостроф на youtube
    Дом профсоюзов в Киеве с высоты птичьего полета

    Напомним, что здание Дома профсоюзов было сильно повреждено при пожаре 18-20 февраля 2014 года, когда в Киеве проходил Евромайдан. В Доме профсоюзов располагались участники акций протеста, а также штаб Евромайдана.

    "С 1 марта будет открываться фасад Дома профсоюзов. А внутренние работы будут продолжаться", — заявил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа в комментарии корреспонденту Укринформ.

    По его словам, в отремонтированном здании не будет кафе или развлекательных центров, а "комнаты для музея Революции будут предусмотрены". Внутренние работы в здании планируется завершить ко Дню Независимости.

    Читайте также: Восстановленный Дом профсоюзов в Киеве: внешний вид, реклама, стоимость работ

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