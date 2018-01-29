Названа дата открытия Дома профсоюзов в Киеве, сгоревшего во время Евромайдана

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Обновленный фасад киевского Дома профсоюзов покажут 1 марта 2018 года, заявили в Федерации профсоюзов Украины.

Напомним, что здание Дома профсоюзов было сильно повреждено при пожаре 18-20 февраля 2014 года, когда в Киеве проходил Евромайдан. В Доме профсоюзов располагались участники акций протеста, а также штаб Евромайдана.

"С 1 марта будет открываться фасад Дома профсоюзов. А внутренние работы будут продолжаться", — заявил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа в комментарии корреспонденту Укринформ.

По его словам, в отремонтированном здании не будет кафе или развлекательных центров, а "комнаты для музея Революции будут предусмотрены". Внутренние работы в здании планируется завершить ко Дню Независимости.

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