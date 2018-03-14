Взрыв прогремел возле польского мемориала на кладбище во Львове

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во Львове во вторник вечером, 13 марта, на территории Лычаковского кладбища возле польского "Мемориала орлят" прогремел взрыв, сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

По его данным, взрыв прогремел около 21.50.

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"Ул. Мечникова У Лычаковское кладбища, со слов свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до захоронения польских "орлят", пока на месте полиция пожарная и взрывотехники. Никто не пострадал", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

facebook Игоря Зинкевича Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове

То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердила и пресс-служба Львовского городского совета.

facebook Игоря Зинкевича Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове

"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", — цитирует сайт горсовета директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая.

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