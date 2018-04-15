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    Суд наказал поляка, "украсившего" авто украинцев наклейками с Бандерой

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (546)

    (обновлено: )19702
    В течение двух лет польский суд рассматривал дело по жалобе украинской супружеской пары, чей автомобиль был испорчен оскорбительными наклейками с зачеркнутым изображением Бандеры и надписью "УПА - украинские убийцы".
    Автомобиль украинцев в Польше украсили наклейками с Бандерой и против УПА
    Фото Страна.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Польше суд вынес приговор жителю города Ольштин, который признан виновным умышленной порче автомобиля супружеской пары из Украины.

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    Издание ukraincy.wm.pl сообщает, что Роберт Д. приговорен к 6 месяцам заключения и 24 часам неоплачиваемых общественно полезных работ.

    Ранее он прилепил на автомобиль украинцев оскорбительные наклейки были двух видов: с зачеркнутым изображением Бандеры и надписью "УПА — украинские убийцы" на фоне горящих домов.

    Разбирательство по этому делу длились с октябре 2016 года. При обыске в доме подозреваемого были найдены похожие наклейки.

    По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто оскорбил  украинцев публично и нарушил их право на доброе имя. Обвиняемый заявил, что это было не хулиганство или проявление неуважение,  а "образовательно-историческая акция".

    Семья украинцев, авто которых пострадало, уже несколько лет легально живет и работает в Ольштине.

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