Суд наказал поляка, "украсившего" авто украинцев наклейками с Бандерой

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Польше суд вынес приговор жителю города Ольштин, который признан виновным умышленной порче автомобиля супружеской пары из Украины.

Издание ukraincy.wm.pl сообщает, что Роберт Д. приговорен к 6 месяцам заключения и 24 часам неоплачиваемых общественно полезных работ.

Ранее он прилепил на автомобиль украинцев оскорбительные наклейки были двух видов: с зачеркнутым изображением Бандеры и надписью "УПА — украинские убийцы" на фоне горящих домов.

Разбирательство по этому делу длились с октябре 2016 года. При обыске в доме подозреваемого были найдены похожие наклейки.

По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто оскорбил украинцев публично и нарушил их право на доброе имя. Обвиняемый заявил, что это было не хулиганство или проявление неуважение, а "образовательно-историческая акция".

Семья украинцев, авто которых пострадало, уже несколько лет легально живет и работает в Ольштине.