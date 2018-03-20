Под посольством Украины в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов под зданием дипмиссии в Варшаве, которая состоялась накануне вечером. Соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше", — говорится в заявлении.

В то же время, как отмечает польское издание Fakty.interia, националисты под посольством скандировали лозунги: "Шухевич — убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".

В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации радикалы сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Напомним, в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти (который называют "атибандеровским"), предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений, совершенных украинскими националистами", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.