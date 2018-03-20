наверх
20.03.201807:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Под посольством Украины в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (531)

    (обновлено: )299190
    Польские националисты под украинским посольством скандировали лозунги: "Шухевич - убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".
    Канал на Youtube RT

    Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов под зданием дипмиссии в Варшаве, которая состоялась накануне вечером. Соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина - Польша: в оковах "исторической резни"

    "Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше", — говорится в заявлении.

    В то же время, как отмечает польское издание Fakty.interia, националисты под посольством скандировали лозунги: "Шухевич — убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".

    В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации радикалы сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

    Читайте также: Историческая дискуссия между Польшей и Украиной актуальна как никогда

    Напомним, в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти (который называют "атибандеровским"), предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений, совершенных украинскими националистами", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг ООН
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине