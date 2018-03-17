Историческая дискуссия между Польшей и Украиной актуальна как никогда

Владимир Матвеев, обозреватель

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский на форуме "Европа-Украина", проходящем в польской Ясёнке, призвал польскую и украинскую стороны "рассчитаться со сложными моментами общей истории". Спикер считает, что дискуссию по этому поводу не стоит откладывать, как это происходило в 90-х гг.

Форум, который был призван закрепить статус Польши, как "адвоката Украины" в Евросоюзе, по мнению ряда экспертов, превращается скорее в площадку, на которой стороны высказывают пожелания и претензии друг к другу.

Как сообщает Radio Polsha Кухциньский заявил, что в польско-украинских отношениях существуют определенные исторические "счета", по которым необходимо рассчитаться. Спикер отметил, что необходимо поднимать сложные темы. По его мнению, польско-украинские отношения должны "строиться на исторической правде", чтобы можно было сказать, что "поляки и украинцы сотрудничают плечом к плечу".

Кухциньский напомнил, что Польша поддерживает и продолжает поддерживать прозападные стремления Украины. По его словам, это связано с соблюдением интересов польского государства.

В этом контексте показательно, что в первый день после назначения Анджеем Дудой, польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде и нельзя забывать о таких событиях, как "геноцид на Волыни".

Показательно, что согласно данным польского Центра исследования общественного мнения (CBOS) каждый четвертый поляк симпатизирует украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают до 40% опрошенных.

Отношение к украинцам, а также к немцам существенно ухудшилось и в настоящее время является наименее благоприятным за последние десять лет.

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Напомним, различные трактовки спорных моментов истории Варшавой и Киевом, последствия миграционного кризиса в Европе и значительная численность мигрантов, тех, кто приехал в Польшу на заработки из Украины, оказали существенное влияние на показатели опроса польского Центра.

Тренд на героизацию Киевом бойцов националистического движения не первый год вызывает раздражение в Польше и трения, конфликты, выходящие на дипломатический уровень. В целом после прославления ОУН-УПА и Степана Бандеры Киевом, наблюдается тенденция к снижению терпимости к разным трактовкам историками и политиками общих исторических событий.

Как известно, польский Сейм (нижняя палата парламента) 22 июля 2016 года принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признана геноцидом. В соответствии с решением 11 июля отмечается в Польше как День памяти жертв геноцида, "совершенного украинскими националистами" в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

Спусковым крючком для нового польско-украинского конфликта стала проблема в эксгумации поляков погибших в Украине и обустройства их могил. В Украинском институте национальной памяти в 2017 году наложили мораторий на эти работы.

Попытки украинских властей препятствовать поискам и эксгумации останков жертв "геноцида на Волыни" и солдат, которые погибли от рук НКВД в сентябре 1939 года, польский историк Анджей Запаловский в интервью Мариушу Каменецкому изданию Nasz Dziennik в минувшем году назвал попыткой "сломить поляков", навязав им "украинскую историческую политику, связанную с пропагандой украинского национализма".

По мнению Запаловского, в период Второй Речи Посполитой "эта политика приобрела террористические черты", а в годы Второй мировой войны и после ее окончания привела к "геноциду на Волыни" и в Восточной Галиции. Польский историк уверен, что условия, которые выдвигают Варшаве, "выходят за рамки разумного как в плане исторических фактов, так и христианской морали".

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Как говорится в заявлении главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского, обнародованном 17 февраля текущего года на сайте президента Польши в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Наряду с этим, как сообщает Radio Polsha министерство предпринимательства и технологии Польши намерено привлечь в Польшу 60 молодых технологических компаний из стран вне Евросоюза, включая Украину. Об этом заявила глава ведомства Ядвига Эмилевич во время Форума "Европа-Украина".

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По ее словам, Министерство предпринимательства и МИД подготовили так называемую "Визу для стартапов".