В Польше прогнозирует прибытие в страну 200-300 тысяч украинцев ежегодно

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. От 200 до 300 тысяч украинцев будут прибывать на польский рынок труда в ближайшие несколько лет, заявил замдиректора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

Он отметил, что в Польше растет количество работников из Украины, но темпы роста замедлились. "Больших изменений нет. У нас около миллиона украинцев. Количество растет, но растет медленнее, потому что апогей пришелся на 2017 или даже 2016 год", — сказал Котловский.

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"Мы прогнозируем, что наиболее вероятный сценарий – это увеличение на 200-300 тысяч человек в год", — добавил он.

Специалист добавил, что количество прибывающих в Польшу украинцев подвержено ряду факторов риска, в частности, он назвал визовую политику стран Европейского союза и ситуацию в самой Украине.

По прогнозам Нацбанка Польши, к 2050 году нехватка работников в Польше составит более 10 миллионов человек в возрасте 18-44 лет.

Ранее сообщалось, что в Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.