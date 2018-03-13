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    В Польше прогнозирует прибытие в страну 200-300 тысяч украинцев ежегодно

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    В центробанке Польши отметили, что количество прибывающих украинцев подвержено ряду факторов риска, в частности, он назвал визовую политику стран Европейского Союза и ситуацию в самой Украине.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. От 200 до 300 тысяч украинцев будут прибывать на польский рынок труда в ближайшие несколько лет, заявил замдиректора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

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    Он отметил, что в Польше растет количество работников из Украины, но темпы роста замедлились. "Больших изменений нет. У нас около миллиона украинцев. Количество растет, но растет медленнее, потому что апогей пришелся на 2017 или даже 2016 год", — сказал Котловский.

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    "Мы прогнозируем, что наиболее вероятный сценарий – это увеличение на 200-300 тысяч человек в год", — добавил он.

    Специалист добавил, что количество прибывающих в Польшу украинцев подвержено ряду факторов риска, в частности, он назвал визовую политику стран Европейского союза и ситуацию в самой Украине.

    По прогнозам Нацбанка Польши, к 2050 году нехватка работников в Польше составит более 10 миллионов человек в возрасте 18-44 лет.

    Ранее сообщалось, что в Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины. 

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