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    Общество

    Два украинца контрабандой пытались ввезти из Польши 160 кг черной икры

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    Задержанные украинцы 24 и 28 лет перевозили икру из Италии в непромаркированных контейнерах, как сообщили мужчины, они только курьеры, а их задача - привезти товары потребителям во Львове.
    Контрабандная черная икра
    bieszczadzki.strazgraniczna.pl

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В польско-украинском пограничном пункте пропуска "Кросценко" Подкарпатского воеводства задержаны двое украинцев, которые пытались вывезти из Польши 160 кг контрабандной черной икры на сумму более 1,2 млн злотых (290 тыс. евро).

    Об этом сообщили в польской Пограничной службе.

    Мужчины 24 и 28 лет перевозили икру из Италии в непромаркированных контейнерах, не имея необходимых разрешений. Товар задержан. По украинцам открыто уголовное производство.

    Как сообщили мужчины, они только курьеры, а их задача — привезти товары потребителям во Львове.

    bieszczadzki.strazgraniczna.pl
    Контрабандная черная икра

    Ранее сообщалось, что налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет. 

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