В Польше вызвали полицейских из-за "Слава Украине"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Жители польского села Сагрынь вызвали правоохранителей после того, как услышали приветствие "Слава Украине! Героям слава!", пишет Zaxid.net.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда официальная украинская делегация, в состав которой вошли посол Андрей Дещица и замглавы МИД Василий Боднар, приехала в село, чтобы почтить память убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.

Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление приветствием "Слава Украине! Героям слава!". Один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры и вызвал на кладбище полицию. Он также заявил, что в Украине есть свои герои — это Бандера и Украинская повстанческая армия*, а в Польше — свои.

Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и уехали. Был ли нарушен закон, установит прокуратура.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.