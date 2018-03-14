наверх
14.03.201819:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше вызвали полицейских из-за "Слава Украине"

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (529)

    (обновлено: )14730
    Инцидент произошел на минувшей неделе в польском селе Сагрынь, куда прибыла официальная украинская делегация почтить память убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.
    Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик
    dziennikwschodni.pl

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Жители польского села Сагрынь вызвали правоохранителей после того, как услышали приветствие "Слава Украине! Героям слава!", пишет Zaxid.net.

    Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Хмельницкий, Гитлер, Бандера и историческая осатаненность

    Инцидент произошел в минувшую субботу, когда официальная украинская делегация, в состав которой вошли посол Андрей Дещица и замглавы МИД Василий Боднар, приехала в село, чтобы почтить память убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.

    Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление приветствием "Слава Украине! Героям слава!". Один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры и вызвал на кладбище полицию. Он также заявил, что в Украине есть свои герои — это Бандера и Украинская повстанческая армия*, а в Польше — свои.

    Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и уехали. Был ли нарушен закон, установит прокуратура.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом