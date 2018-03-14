Взрыв гранаты во Львове. При чем здесь Польша?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Вчера вечером во Львове, неподалеку от польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище раздался взрыв. Об этом заявил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай. Он рассказал, что в результате взрыва образовалась яма 30 см диаметром. Никто не пострадал.
Отметим, что "Львовскими Орлятами" называли молодых польских повстанцев, которые в 1918 году помешали войскам Западно-Украинской народной республики прийти к власти. Мемориал орлятам на Лычаковское кладбище имеет вид часовни, вокруг которой расположены захоронения.
Подробнее о случившемся в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактор сайта "point-lviv.com" Максим Бурич.
(текст публикуется на языке оригинала)
Що наразі відомо про вибух на Личаківському цвинтарі?
— По заяві департаменту з питань цивільного захисту львівської ОДА, вчора о 21:40 пролунав вибух. Наразі поліція дає версію, що це була граната РГД-5. Постраждалих нема, заява була зроблена ще вчора, виклик був на місце, також постраждалих нема, меморіали всі цілі, і наразі вже є кримінальне провадження. Воно вже в ЄРДР за статтею 296 частина 4, це хуліганство.
Чи не повідомляли правоохоронці щодо встановлення особи?
— Правоохоронці зробили заяву, що зроблять все можливе, аби знайти того, хто це зробив, і наразі навіть голова МЗС Павло Клімкін зробив заяву і категорично засуджує такі дії. Тому думаю навіть на такому вже рівні скоро зрозуміємо, хто це зробив.
А щодо заяв від місцевої влади, від польських дипломатів?
— Поки такої інформації ще не знаходив.
А щодо цієї події чи є інформація, що місцеві жителі про це думають?
— Подія резонасна, і на думку львів'ян, не можна такого робити, і всі засуджують.
Чи є інформація стосовно можливих змін на Личаківському цвинтарі стосовно певних заходів безпеки?
— Такої інформації немає.
Наскільки сама історична подія, пов'язана з львівськими орлятами, наразі є темою дискусій чи якихось принципових різнопоглядних моментів у Львові, в Україні?
— Дивіться, за останній час до Личаківського цвинтаря уже багато уваги прикуто, і наразі на фоні польсько-українських відносин можна сказати, що сам стан просто обговорюється. Ще нема жодних нормальних висновків щодо цього, і наразі така ситуація з цим вибухом просто підсилює розмови щодо вирішення нинішньої ситуації України з Польщею.
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К слову, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка высказал мнение, что вчерашний взрыв на Лычаковском кладбище Львова у мемориала "Львовских орлят" осуществлен лицами, не представляющими ни украинскую, ни польскую сторону.