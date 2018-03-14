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    Взрыв гранаты во Львове. При чем здесь Польша?

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    Главный редактор сайта "point-lviv.com" Максим Бурич сообщил, что этот взрыв усиливает разговоры в разрезе конфликта Украины и Польши.
    Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове
    facebook Игоря Зинкевича

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Вчера вечером во Львове, неподалеку от польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище раздался взрыв. Об этом заявил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай. Он рассказал, что в результате взрыва образовалась яма 30 см диаметром. Никто не пострадал.

    Отметим, что "Львовскими Орлятами" называли молодых польских повстанцев, которые в 1918 году помешали войскам Западно-Украинской народной республики прийти к власти. Мемориал орлятам на Лычаковское кладбище имеет вид часовни, вокруг которой расположены захоронения.

    Подробнее о случившемся в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактор сайта "point-lviv.com" Максим Бурич.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Львовский городской совет
    Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове

    Що наразі відомо про вибух на Личаківському цвинтарі?

    — По заяві департаменту з питань цивільного захисту львівської ОДА, вчора о 21:40 пролунав вибух. Наразі поліція дає версію, що це була граната РГД-5. Постраждалих нема, заява була зроблена ще вчора, виклик був на місце, також постраждалих нема, меморіали всі цілі, і наразі вже є кримінальне провадження. Воно вже в ЄРДР за статтею 296 частина 4, це хуліганство.

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    Чи не повідомляли правоохоронці щодо встановлення особи?

    — Правоохоронці зробили заяву, що зроблять все можливе, аби знайти того, хто це зробив, і наразі навіть голова МЗС Павло Клімкін зробив заяву і категорично засуджує такі дії. Тому думаю навіть на такому вже рівні скоро зрозуміємо, хто це зробив.

    А щодо заяв від місцевої влади, від польських дипломатів?

    — Поки такої інформації ще не знаходив.

    А щодо цієї події чи є інформація, що місцеві жителі про це думають?

    — Подія резонасна, і на думку львів'ян, не можна такого робити, і всі засуджують.

    facebook Игоря Зинкевича
    Взрыв на территории Лычаковского кладбища во Львове

    Чи є інформація стосовно можливих змін на Личаківському цвинтарі стосовно певних заходів безпеки?

    — Такої інформації немає.

    Наскільки сама історична подія, пов'язана з львівськими орлятами, наразі є темою дискусій чи якихось принципових різнопоглядних моментів у Львові, в Україні?

    — Дивіться, за останній час до Личаківського цвинтаря уже багато уваги прикуто, і наразі на фоні польсько-українських відносин можна сказати, що сам стан просто обговорюється. Ще нема жодних нормальних висновків щодо цього, і наразі така ситуація з цим вибухом просто підсилює розмови щодо вирішення нинішньої ситуації України з Польщею.

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    К слову, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка высказал мнение, что вчерашний взрыв на Лычаковском кладбище Львова у мемориала "Львовских орлят" осуществлен лицами, не представляющими ни украинскую, ни польскую сторону.

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