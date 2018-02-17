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    Подрыв музея Степана Бандеры попал на камеры видеонаблюдения

    (обновлено: )27050
    По данным полиции, видеокамеры зафиксировали силуэт человека, который заложил взрывчатку под здание музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов.
    Последствия взрыва в музее Степана Бандеры
    ГУ Нацполиции Украины в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Момент подрыва историка-мемориального музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции. 

    Ранее сообщалось, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в музее Степана Бандеры. Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 15 февраля от охранника музея. Следователи на месте инцидента установили, что взрывное устройство неустановленного образца бросили в музей около 4.00. В результате взрыва были повреждены входные двери, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон.

    ГУ Нацполиции Украины в Ивано-Франковской области
    Последствия взрыва в музее Степана Бандеры

    "Видеокамеры зафиксировали силуэт человека, который заложил взрывчатку под здание музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов", — сообщили в секторе коммуникации.

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    В здании музея повреждены часть стены и пластиковые окна. Также правоохранители обнаружили, что двери в музее были облиты неизвестным веществом. Экспонаты музея не повреждены. Происшествие квалифицировано как хулиганство

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