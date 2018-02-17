Подрыв музея Степана Бандеры попал на камеры видеонаблюдения

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Момент подрыва историка-мемориального музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в музее Степана Бандеры. Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 15 февраля от охранника музея. Следователи на месте инцидента установили, что взрывное устройство неустановленного образца бросили в музей около 4.00. В результате взрыва были повреждены входные двери, частично фасадная часть здания и стеклопакетные блоки окон.

ГУ Нацполиции Украины в Ивано-Франковской области Последствия взрыва в музее Степана Бандеры

"Видеокамеры зафиксировали силуэт человека, который заложил взрывчатку под здание музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов", — сообщили в секторе коммуникации.

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В здании музея повреждены часть стены и пластиковые окна. Также правоохранители обнаружили, что двери в музее были облиты неизвестным веществом. Экспонаты музея не повреждены. Происшествие квалифицировано как хулиганство.