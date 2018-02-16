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    Розенко рассказал, как прошли переговоры с Польшей о "бандеровской идеологии"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (471)

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    Как отметил Розенко, переговоры пока не окончены: "Затронули ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши".
    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    twitter.com/rozenkopavlo

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о "бандеровской идеологии".

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    "Переговоры завершены. Но не окончены. Затронули ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ", — сообщил в пятницу вице-премьер у себя в Twitter.

    Розенко также сообщил, что пригласил польского коллегу в Киев.

    Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

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