Розенко рассказал, как прошли переговоры с Польшей о "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о "бандеровской идеологии".

"Переговоры завершены. Но не окончены. Затронули ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ", — сообщил в пятницу вице-премьер у себя в Twitter.

Розенко также сообщил, что пригласил польского коллегу в Киев.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.