Розенко в Польше ведет переговоры по закону о запрете "бандеровской идеологии"

Фото Facwbook Елены Голюк

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьеры Украины и Польши Павел Розенко и Петр Глинский проводят переговоры в Варшаве, сообщил в пятницу замглавы украинского МИД Василий Боднар.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

"В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне вице-премьеров Павла Розенко и Петра Глинского", — написал Боднар в своем микроблоге в Twitter.

На переговорах также присутствуют министр культуры Украины Евгений Нищук и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона. Также Верховная Рада приняла специальное заявление в ответ на решение польского Сейма.