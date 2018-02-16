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    Розенко в Польше ведет переговоры по закону о запрете "бандеровской идеологии"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (469)

    (обновлено: )28206
    В Варшаву прибыла украинская правительственная делегация, в которую вошли вице-премьер Павел Розенко и министр культуры Евгений Нищук. Они проводят встречу с польским вице-премьером Петром Глинским.
    Переговоры украинской делегации во главе с Павлом Розенко с польским правительством
    Фото Facwbook Елены Голюк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьеры Украины и Польши Павел Розенко и Петр Глинский проводят переговоры в Варшаве, сообщил в пятницу замглавы украинского МИД Василий Боднар.

    Флаги Украины и Польши
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    Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

    "В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне вице-премьеров Павла Розенко и Петра Глинского", — написал Боднар в своем микроблоге в Twitter.

    На переговорах также присутствуют министр культуры Украины Евгений Нищук и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

    МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона. Также Верховная Рада приняла специальное заявление в ответ на решение польского Сейма.

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