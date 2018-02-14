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    Опубликован польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (458)

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    Закон о Холокосте и запрете "бандеровской идеологии" официально опубликован в Журнале законодательных актов Польшаи. Он вступит силу через две недели.
    Флаг Польши
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    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Польский закон о Холокосте и запрете "бандеровской идеологии" официально опубликован в среду в Журнале законодательных актов Республики Польша, он вступит в силу через 14 дней после публикации.

    Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.

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    В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание "Волынской резни".

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    Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

    Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, США и Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

    В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. 

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