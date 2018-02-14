На консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины"

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Радикальные активисты вывесили на здании консульства Польши в Киеве плакат с перечислением преступлений, совершенных, по их мнению, поляками по отношению к украинцам. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает "Страна". Это подтвердил польский посол Ян Пекло.

На плакате изображены оба государства, выкрашенные в цвета своих флагов. Из Польши в Украину через границу ведут стрелки с надписями: "оккупация", "колонизация", "пацификация", "операция "Висла"", "репрессии" и "концлагеря".

Активисты также направили в Польское агентство печати письмо. "Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", — цитирует послание "Страна".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".