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    На консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины"

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    Активисты "Черного комитета" вывесили на здании Консульства Республики Польша в Киеве "доску польских преступлений против Украины".
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Радикальные активисты вывесили на здании консульства Польши в Киеве плакат с перечислением преступлений, совершенных, по их мнению, поляками по отношению к украинцам. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает "Страна". Это подтвердил польский посол Ян Пекло.

    На плакате изображены оба государства, выкрашенные в цвета своих флагов. Из Польши в Украину через границу ведут стрелки с надписями: "оккупация", "колонизация", "пацификация", "операция "Висла"", "репрессии" и "концлагеря".

    Активисты также направили в Польское агентство печати письмо. "Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", — цитирует послание "Страна".

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".

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