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    Прокуратура Польши не ведет разбирательство по экстрадиции Саакашвили

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    Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что Окружная прокуратура Варшавы не ведет разбирательства по вопросу Саакашвили.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Польская прокуратура не занимается разбирательством по поводу экстрадиции в Грузию бывшего президента этой станы, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саакашвили: главная грузинская проблема Порошенко

    Официальный представитель генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости, что делами об экстрадиции занимается Окружная прокуратура Варшавы.

    "Окружная прокуратура Варшавы не ведет такого разбирательства", — сказал Лапчиньский, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится рассмотрение запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

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