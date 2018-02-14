Прокуратура Польши не ведет разбирательство по экстрадиции Саакашвили

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Польская прокуратура не занимается разбирательством по поводу экстрадиции в Грузию бывшего президента этой станы, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Официальный представитель генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сообщила РИА Новости, что делами об экстрадиции занимается Окружная прокуратура Варшавы.

"Окружная прокуратура Варшавы не ведет такого разбирательства", — сказал Лапчиньский, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится рассмотрение запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.