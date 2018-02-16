Премьер Польши сообщил, когда власти смогут изменить скандальный закон

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Польский закон о Холокосте и запрете пропаганды "бандеровской идеологии" могут несколько изменить после рассмотрения Конституционным судом, заявил в пятницу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". В четверг президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение КС закон о Холокосте и запрете пропаганды бандеровской идеологии.

"Если будет такая необходимость и Конституционный суд так решит, то, возможно, произойдет, определенное уточнение некоторых пунктов, чтобы люди, которые могут иметь некоторые опасения, как будет интерпретирован закон, не опасались, что будет угроза свободе слова или свободе творческой деятельности", — сказал Моравецкий в эфире Польского радио.

Закон вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Президент Польши подписал закон, в среду он был официально опубликован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

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Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.