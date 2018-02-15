Якубин: Польша намеревается решить важные вопросы за счет Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В сложных отношениях Украины и Польши – новый виток кризиса. На этот раз причиной для раздора стал Богдан Хмельницкий. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, прокомментировал "непростые взаимоотношения польского и еврейского народа на протяжении веков".

Рассказывая о гонениях евреев в средние века, Моравецький отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом. Польский политик в своем выступлении также привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером.

"Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой", — отметил глава польского правительства.

За украинский счет

Нужно понимать контекст заявления Моравецького, призывает политолог Алексей Якубин. По его словам, Польша старается быть "святее самого Папы Римского" в вопросах, связанных с Холокостом и евреями.

"Если посмотреть на контекст, первые лица Польши делают такое заявление после скандала с Израилем, после принятия того, что на Западе назвали "законом по Холокосту", где Польша снимает с себя всякую ответственность за уничтожение еврейского населения во время Второй мировой войны", – сообщил политолог.

Якубин считает, что Моравецький постарался закрыть конфликт с Израилем, который для Польши более болезнен с точки зрения международного имиджа, за счет конфликта с Украиной.

"Он решил переключить внимание на Хмельницкого и на ситуацию с тем, что Хмельницкий действительно, в той же еврейской историографии, воспринимается как один из тех, кто уничтожал десятки тысяч еврейского населения, которое жило в то время на территории нынешней Украины", – подчеркнул эксперт.

Пока у власти националисты – изменений не будет

Историческая роль Хмельницкого – это новая карта, которую Польша вытащила в контексте своих отношений с Израилем, уверен Якубин.

"Отношения с Украиной на историческую тему, по другим вопросам, мы видим, во многом испорчены. Моравецький решил воспользоваться этой старой картой с Хмельницким и его "геноцидами", процессами уничтожения евреев во время того, что Украина называет "освободительной войной", – подчеркнул политолог.

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В целом же позиция Польши по поводу украинских националистов от этого заявления никаким образом не изменилась, продолжил он: "плюс это показывает, что польский политический класс дальше продолжает разыгрывать историческую карту".

"Мы можем говорить, что пока в Польше будет находиться правительство, ориентированное на национализм, на право-консерватизм, сложно говорить о какой-то перемене политики. То же касается и Киева", – заявил Якубин.

Закон раздора

Напомним, Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

Президент Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.