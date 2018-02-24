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    В Сейме Польши объяснили, зачем нужны изменения в "бандеровском законе"

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    Вице-спикер Сейма Польши Рышард Терлецкий подчеркнул, что части закона об Институте национальной памяти, касающейся украинцев, "нужна определенная умеренность".
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявил о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, передает "Польское радио".

    Терлецкий отметил, что части скандального закона, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность.

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    "Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", — заявил Терлецкий.

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    При этом, по его словам, в деле "украинской части закона возможно определенное уточнение".

    "Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", — сказал Терлецкий.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
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    Ране в Сейме Польши назвали "антибандеровский закон" дипломатической катастрофой

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского народа. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". 

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