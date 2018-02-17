наверх
17.02.201814:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Варшаве разочарованы встречей с Розенко по "бандеровскому закону"

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (476)

    (обновлено: )863170
    В заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского отмечается, что переговоры прошли неудачно, так как не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы.
    Переговоры украинской делегации во главе с Павлом Розенко с польским правительством
    Фото Facwbook Елены Голюк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Варшава выражает разочарование результатами встречи вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по запрету бандеровской идеологии.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бондаренко: сегодня национальная идея Украины - это гроб Бандеры

    Встреча прошла в пятницу в польской столице.

    "Канцелярия президента выражает глубокое разочарование результатами встречи между вице-премьерами Украины и Польши", — говорится в заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.

    Поясняется, что переговоры прошли неудачно, так как не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы.

    "Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает значительный регресс доверия и не реализует данный президентами двух стран мандат на переговоры, что значительно ухудшает взаимоотношения", — говорится в заявлении.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

    Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

    Ранее украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?