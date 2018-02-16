Табу на Бандеру. Анонсированы министерские переговоры Украины и Польши

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Украина и Польша готовят встречу глав министерств иностранных дел для обсуждения закона о запрете "бандеровской идеологии" в Варшаве, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире радиостанции RMF FM.

В пятницу в Варшаве состоялась встреча вице-премьера Украины Павла Розенко с польским коллегой Петром Глинским.

"Мы ожидаем встречи министров иностранных дел. Мы готовим такую встречу. Она должна была состояться после встречи вице-премьеров Розенко и Глинского", — сказал Дещица.

По его данным, дата и место такой встречи еще не определены — все зависит от графиков министров. При этом посол отметил, что на встречу "есть согласие обеих сторон".

В соответствии с новым польским законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни". Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, так как его реализация негативно повлияет на свободу слова.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.