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Неожиданное откровение Андрея Дещицы о том, почему в 2014 году Украина не пошла на вооруженное сопротивление, чтобы отстоять Крым у России, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Что же произошло на самом деле, и что думают об этом сами украинцы?