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    Андрей Дещица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
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    Флаги Украины и Польши
    Табу на Бандеру. Анонсированы министерские переговоры Украины и Польши
    20:38 16.02.2018
    511Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев и Варшава готовят встречу глав министерств иностранных дел стран для обсуждения закона о запрете "бандеровской идеологии".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться
    18:27 27.01.2018
    99084Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд над Януковичем. Почему развязался язык Яценюка, Дещицы, Авакова?
    18:34 19.01.2018
    5684Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: они готовы сдать страну, лишь бы получить еще больше власти
    09:50 19.01.2018
    1844Политический кризис: страна в тупике
    Когда представители нынешней власти будут говорить нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", им можно напоминать, что они были готовы сдать страну, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Андрей Дещица
    Порошенко важнее Крыма оказался. Соцсети обсудили признание Дещицы
    14:28 18.01.2018
    4748Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Неожиданное откровение Андрея Дещицы о том, почему в 2014 году Украина не пошла на вооруженное сопротивление, чтобы отстоять Крым у России, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Что же произошло на самом деле, и что думают об этом сами украинцы?
    Андрей Дещица
    Посол объяснил, почему в 2014 году не стали воевать за Крым
    13:32 17.01.2018
    2365
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что введение военного положения в стране могло иметь соответствующие последствия, о которых предупреждали международные партнеры.
    Андрей Дещица
    Посол Украины в Польше Дещица дает показания в суде по делу Януковича
    10:52 17.01.2018
    245Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Андрей Дещица приглашен в суд стороной обвинения. Заседание проходит в Оболонском суде Киева, где уже ранее допрашивали Аресения Яценюка и Арсена Авакова.
    Андрей Дещица. Архивное фото
    Посол Украины прокомментировал ротации в правительстве Польши
    04:47 10.01.2018
    659Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам Андрея Дещицы, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел.
    Андрей Дещица
    Посол Украины прокомментировал отношения с Польшей
    10:48 14.11.2017
    961Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам Андрея Дещицы, Киев и Варшава должны меньше тратить времени на объяснение своих позиций и разбирательства в некоторых инцидентах, а больше - на реализацию "партнерства и проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам".
    Андрей Дещица
    Посол Украины назвал причины конфликта с Польшей
    06:52 11.11.2017
    3249Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению посла Андрея Дещицы, Польша должна понять позицию украинской стороны, которая имеет свое видение совместной или украинской истории. Он также призвал историков двух стран понять друг друга.
    Андрей Дещица
    Посол Украины опроверг вызов в МИД Польши из-за Саакашвили
    11:09 11.09.2017
    132"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам посла, он был в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля.
    Андрей Дещица
    Польша навязывает Украине свое видение истории - Дещица
    16:29 18.07.2017
    846Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польское общество намного лучше украинцев осведомлено в вопросах истории, что влияет и на политику.
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями
    15:16 28.04.2017
    1266Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Демонтаж надгробного памятника воинам УПА в Польше происходил официально, при участии местной власти и полиции, которая не вмешивалась, поэтому случившееся - новый уровень эскалации в польско-украинских отношениях, считают в УИНП.
    Флаги Украины и Польши
    Польша выдвинула условия возобновления работы консульств в Украине
    17:49 29.03.2017
    2724Обстрел консульства Польши в Луцке
    По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, польская сторона приняла решение, "что пока не будет предоставлена эффективная охрана, польские консульские учреждения не будут принимать посетителей, опасаясь новых террористических актов".
    Андрей Дещица
    Дещицу вызвали в МИД Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке
    10:13 29.03.2017
    291Обстрел консульства Польши в Луцке
    В МИД Польши заявили, что ожидают от украинских спецслужб "обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных".
    Андрей Дещица
    Действия УПА, приведшие к гибели мирных людей, надо осудить - Дещица
    03:29 03.02.2017
    1426Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что "нужно осудить те военные отделения УПА, которые привели к убийствам гражданских". При этом он отметил необходимость работы историков.
    Андрей Дещица
    Посол Украины вызван в МИД Польши
    03:59 26.01.2017
    2267Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Как говорится в сообщении, посол Украины Андрей Дещица вызван на разговор в МИД Польши. Речь идет об акте вандализма на польском военном кладбище в Быковне на окраине Киева.
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    Сколько "провокаций"? СБУ запретила въезд в Украину мэру Перемышля
    18:03 19.01.2017
    990Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Покой в двусторонних отношениях украинцам и полякам может только сниться. Не успели закончиться рождественско-новогодние каникулы, как произошел новый инцидент. Киев решил зачем-то проучить Варшаву.
    Андрей Дещица
    Киев осуждает разрушение памятника полякам во Львовской области - Дещица
    15:57 10.01.2017
    383Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам посла Украины в Польше, совершившие акт вандализма "не имеют ничего общего с Украиной". Целью самого же акта, по словам дипломата, является обострение украинско-польских отношений.
    Андрей Дещица
    "Смерть украинцам!" Маленький скандал в Перемышле и большая ложь Дещицы
    18:33 12.12.2016
    10673Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посольство Украины в Польше и его первое лицо не перестают давать все новые поводы для раздумий и удивления. В стремлении приукрасить реальное положение дел в украинско-польских отношениях они давно перешагнули все рамки приличия.
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    Флаги Украины и Польши
    Табу на Бандеру. Анонсированы министерские переговоры Украины и Польши
    20:38 16.02.2018
    511
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев и Варшава готовят встречу глав министерств иностранных дел стран для обсуждения закона о запрете "бандеровской идеологии".
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