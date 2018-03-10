В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
Хотя позиция защиты в суде по делу Виктора Януковича выглядит убедительнее, украинский суд может осудить экс-президента. Однако некоторые чиновники уже наговорили достаточно для того, чтобы приговор был отменен Европейским судом по правам человека.
Когда представители нынешней власти будут говорить нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса", им можно напоминать, что они были готовы сдать страну, отмечает политолог Михаил Павлив.
Неожиданное откровение Андрея Дещицы о том, почему в 2014 году Украина не пошла на вооруженное сопротивление, чтобы отстоять Крым у России, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Что же произошло на самом деле, и что думают об этом сами украинцы?
По словам Андрея Дещицы, Киев и Варшава должны меньше тратить времени на объяснение своих позиций и разбирательства в некоторых инцидентах, а больше - на реализацию "партнерства и проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам".
Демонтаж надгробного памятника воинам УПА в Польше происходил официально, при участии местной власти и полиции, которая не вмешивалась, поэтому случившееся - новый уровень эскалации в польско-украинских отношениях, считают в УИНП.
По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, польская сторона приняла решение, "что пока не будет предоставлена эффективная охрана, польские консульские учреждения не будут принимать посетителей, опасаясь новых террористических актов".
Посольство Украины в Польше и его первое лицо не перестают давать все новые поводы для раздумий и удивления. В стремлении приукрасить реальное положение дел в украинско-польских отношениях они давно перешагнули все рамки приличия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".