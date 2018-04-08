Цифры и факты. Реальная картина антисемитизма в Украине

РИА Новости Украина

Украинские СМИ распространили данные о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма, ссылаясь на исследование Pew Research. Согласно этому опросу, который проводился в 18 странах Центральной и Восточной Европы, в ряде стран примерно каждый пятый взрослый или более говорят, что они не примут евреев в качестве сограждан.

Как сообщалось в СМИ, самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии — по 7%.

Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%). Также довольно высокий уровень антисемитизма в Чехии и Польше. 18% поляков заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны и еще 30% сказали, что не будут принимать их как членов своей семьи.

Авторы исследования отмечают, что при рассмотрении взглядов на евреев через призму преобладающих религиозных групп региона нет существенных различий между православными христианами и католиками. Хотя между странами существуют значительные различия, отношение православных христиан региона, по большей части, похоже на отношение католиков.

Например, аналогичные доли православных христиан и католиков по всему региону (17 и 16% соответственно) говорят, что они не хотят, чтобы евреи были их соседями. То же самое можно сказать и о мнениях о евреях как о гражданах и членах семьи.

В действительности 48% украинских католиков и 29% православных не хотят видеть евреев членами своей семьи, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он подчеркнул, что реальная картина существенно отличается от той, которую подали в СМИ.

"Вот настоящие цифры из исследования Pew Research, а не то, что нам пытаются впарить: что, якобы, уровень антисемитизма в Украине составляет всего 5%. По наводке Юрий Табак я посмотрел на полный текст этого исследования и обнаружил, что нами манипулируют. На самом деле, опрашиваемые украинские православные и католики, отвечали на три вопроса: хотели бы они видеть евреев членами семей, соседями или согражданами. Так вот, согласно отчету, в Украине 29% православных не хотят видеть евреев членами своих семей. 13% не хотят евреев в качестве соседей. 5% не желают, чтобы евреи были гражданами Украины", - прокомментировал Долинский в Facebook.

Он уточнил, что украинские католики, то есть те, кто проживает в основном на Западной Украине, показали немного другие результаты.

Facebook Eduard Dolinsky Скриншот с Facebook

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"48% украинских католиков не хотят евреев членами своей семьи. 21% не хотят в качестве соседей и 4% не хотят евреев в качестве сограждан. Как мы видим, если посмотреть на полную картину, то она значительно отличается от той, которая была подана в наших СМИ о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма", — подытожил Долинский.