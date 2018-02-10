В Днепре на депутата завели дело из-за антисемитского поста

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Днепре полиция открыла уголовное производство в отношении депутата городского совета Сергея Суханова, избранного от партии "Оппозиционный блок" из-за поста в Facebook. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети мэр Днепра Борис Филатов со ссылкой на следственное управление полиции.

По его словам, дело возбуждено по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

В полиции Днепра ситуацию с открытием уголовного производства пока не комментируют.

Свой пост депутат городского совета Суханов обнародовал утром 9 февраля, в данный момент этот сообщение со страницы депутата уже удалено. В то же время его на странице появился пост с извинениями.

В комментарии "Радио Свобода" в субботу Суханов заявил, что принципиально не согласен с обвинениями в разжигании межнациональной розни и назвал ситуацию "провокацией" политических оппонентов.

"Конечно, я не согласен с обвинениями, это выдумки Филатова. Я веду антикоррупционную деятельность и уже около десятка человек из его окружения находятся под угрозой уголовных дел. Ситуации особенно никакой не было. Я попросил извиниться, передо мной извинились, и я сам попросил извинений. Инцидент исчерпан с двух сторон, тема эта закрыта раз и навсегда", — сказал депутат.

В то же время он заявил, что в правоохранительные органы его еще не вызывали, но он готов дать показания следователям.

"Если будут вызывать, я пойду и дам показания. Мне прятаться нечего", — сказал он.

Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины, отмечает "Радио Свобода".

Скрины вызвавших возмущение сообщений Суханова обнародовал блогер Игорь Куликовский.

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