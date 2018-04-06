Спиридонов: дело Бубенчика — сигнал участникам Майдана

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В деле активиста Евромайдана Ивана Бубенчика ГПУ продолжает преподносить сюрпризы, отменяя одни подозрения и объявляя новые. А в обществе разгорелась дискуссия: не выйдет ли ГПУ в ходе расследования "на саму себя"?

Иван Бубенчик был задержан во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

Из "героев" в "преступники"?

Однако на заседании суда в четверг обвинение попросило отозвать ходатайство о содержании Бубенчика под стражей. Как пояснила замгенпрокурора Анжела Стрижевская, предварительная квалификация действий активиста — "достаточно спорная и недостаточно обоснованная". Позднее Стрижевская в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

Как сообщил в своем блоге спикер Генпрокуроатуры Андрей Лысенко, отныне И. Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия)".

Это совсем другое дело, поскольку статьи предусмотрены в законе об амнистии участников "Революции достоинства". Ранее Стрижевская уже заявила, что Генпрокуратура допускает освобождение Бубенчика от уголовной ответственности на основании этого закона.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Стоит отметить, что переквалификация произошла после личного вмешательства генпрокурора Юрия Луценко.

Дело Бубенчика вызвало бурную дискуссию в соцсетях и большую обеспокоенность в лагере ветеранов Майдана и добробатов. В частности, звучат тревожные предположения, что при определенных обстоятельствах "герои" легко могут превратиться в "преступников".

Так, глава профсоюза работников МВД Илья Кива в эфире канала "112 Украина" отметил, что вопросы могут возникнуть минимум к 30 тысячам добровольцев, которые (как и он сам) "пошли с оружием в руках, которое даже не было табельным оружием (…) — покупали у маргиналов во Львовской области, в Запорожской области у бандитов…".

Кива напомнил, что война до сих пор не объявлена украинским правительством, поэтому — "в любой момент… мы можем оказаться не героями, а преступниками".

Юридический цугцванг

Такой поворот вполне возможен после смены власти, считает политический эксперт Николай Спиридонов. А нынешняя власть в деле Бубенчика (равно как и в его "превращениях" и переквалификациях) преследует несколько целей.

Что до изменения подозрения, то, по словам эксперта, возможно, это шаг политический — "некоторые трактуют это даже как заигрывание президента Петра Порошенко с националистическим электоратом".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Но более вероятно, что случае с Бубенчиком возник юридический цугцванг из серии "простить нельзя помиловать", отметил Спиридонов. Он напомнил, что было принято постановление Верховной Рады об амнистии участникам Майдана, но "юридически это довольно никчемное постановление".

"Потому что нельзя законодательно разрешить убивать, тем более сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, постановление очень сомнительно", — сказал эксперт.

По его мнению, Бубенчика и не трогали бы, если б он сам не начал много говорить — "…стал хвастаться в интервью, что он убил двух "беркутовцев" в затылок".

"Человек открыто заявляет о своих преступлениях, игнорировать его стало довольно трудно. Возможно, это (дело Бубенчика — Ред.) такой намек участникам Майдана, что вы, если кого-то убили, то это ладно, это не так страшно… Но, по крайней мере, вы об этом не хвастайтесь, интервью об этом не давайте", — предположил Спиридонов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

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"Когда власть поменяется…"

Могут в будущем возникнуть вопросы и ко многим добробатовцам и другим участникам АТО. Эксперт напомнил: когда принимался закон об интеграции Донбасса, то говорилось, что участие армии в АТО будет введено в правовые рамки. Чем, по сути, признавалось: ранее таких рамок не было.

"То есть, сами же представители власти ставят под сомнение легитимность, правомерность участия армии в войне на Донбассе", — констатировал Спиридонов.

Что касается дела Бубенчика, то, по мнению эксперта, вряд ли у власти есть понимание, что вообще с этим дальше делать. В то же время, в переквалификации подозрения может быть и другая логика: одних слов самого подозреваемого мало, необходимы доказательства. А многие вещдоки, возможные улики, как известно, достаточно старательно уничтожались — "даже деревья спилили".

"Во всяком случае, сигнал послан: вы, ребята, не зазнавайтесь, за такие заявления (об убийствах — Ред.) "героя" вам не дадут, эти времена уже прошли. А скорее, придется отвечать юридически", — сказал Спиридонов.

Он добавил: когда власть в Украине поменяется, а до сих пор это происходило достаточно регулярно, тогда "у многих участников Майдана могут возникнуть определенные проблемы".

Напомним, Бубенчик еще в начале 2016 года в интервью СМИ сам признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже опроверг свои же заявления.