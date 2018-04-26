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    Соцсети: странно, Гитлер - зло, а Бандера и УПА – герои…

    (обновлено: )719100
    Неоднозначные исторические персоны в сложный исторический период своей страны лучше не упоминать. В этом убедилась на собственном горьком опыте депутат и замдиректора львовской школы Марьяна Батюк, уволенная из-за поздравлений Гитлера в соцсетях.
    Адольф Гитлер
    RIA News Фонд РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС Галичина
    Eduard Dolinsky, facebook
    Обыкновенный нацизм во Львове: СС "Галичина", выставки, детские рисунки

    Публикации в соцсетях – вещь опасная. Даже поздравления. Хотя… смотря кого поздравлять. Одно из таких сообщений поставило крест на педагогической карьере львовской учительницы, заместителя директора школы, а по совместительству и депутата горсовета от партии ВО "Свобода" Марьяны Батюк.

    На минувшей неделе педагог поздравила в соцсетях с днем рождения Адольфа Гитлера. На своей странице в Facebook депутат опубликовала фото фюрера, несколько цитат и сообщение о том, что это "великий человек". Буквально через час публикация исчезла. Но и этого времени хватило для начала нового скандала. 

    По словам самой учительницы, ее страницу в Facebook взломали, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит. Уже 25 апреля Батюк уволили с занимаемой должности в школе. И это событие тоже получило немалый резонанс в СМИ и соцсетях страны. Сама экс-учительница на разразившийся скандал отреагировала кратко: " Оставьте меня в покое… мне страшно…".

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