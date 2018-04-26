Соцсети: странно, Гитлер - зло, а Бандера и УПА – герои…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Публикации в соцсетях – вещь опасная. Даже поздравления. Хотя… смотря кого поздравлять. Одно из таких сообщений поставило крест на педагогической карьере львовской учительницы, заместителя директора школы, а по совместительству и депутата горсовета от партии ВО "Свобода" Марьяны Батюк.

На минувшей неделе педагог поздравила в соцсетях с днем рождения Адольфа Гитлера. На своей странице в Facebook депутат опубликовала фото фюрера, несколько цитат и сообщение о том, что это "великий человек". Буквально через час публикация исчезла. Но и этого времени хватило для начала нового скандала.

По словам самой учительницы, ее страницу в Facebook взломали, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит. Уже 25 апреля Батюк уволили с занимаемой должности в школе. И это событие тоже получило немалый резонанс в СМИ и соцсетях страны. Сама экс-учительница на разразившийся скандал отреагировала кратко: " Оставьте меня в покое… мне страшно…".