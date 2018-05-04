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    Политика

    В Посольстве США отреагировали на антисемитские высказывания радикалов

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (264)

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    Согласно заявлению Посольства США в Украине, Соединенные Штаты разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе.
    Посольство США в Киеве
    Украфото

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине сообщило, что разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая.

    Глава Правого сектора в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев
    Видео facebook.com/eduard.dolinsky
    Лидер "Правого сектора" в Одессе призвала очистить Украину от евреев

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    Ранее глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился из-за того, что руководитель экстремистского движения "Правый сектор" в Одесской области Татьяна Сойкина сделала во время "Марша украинского порядка" в городе 2 мая ряд радикальных заявлений о евреях. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.

    "Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места нетерпимости", — говорится в сообщении дипмиссии в пятницу в Twitter.

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