Аваков призвал ромов выполнять законы и заодно "наехал" на радикалов

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Ромы (цыгане) должны уважать законы и порядок Украине, но никто не имеет права варварские осуществлять то, что было совершено, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя инцидент с лагерем на Лысой горе в Киеве.

На днях члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

Смотрите также: В сети появилось видео облавы националистов на цыган в Киеве

"Ромы, как и любая другая национальность Украины, должны уважать законы и порядок нашего государства. Но никто не имеет никакого права варварские осуществлять то, что было совершено. Никакие группировки. И мы будем очень жестко пресекать такие действия. Если кто-то вдруг подумал, что рано или поздно он будет щеголять каким очередным брендом, трендом или чем-нибудь еще, то поверьте, наша работа заключается в том, что такие вещи недопустимы. Они будут жестко пресечены, даже если это будут люди, которые прикрываются нашивками ветеранов АТО и другие", — отметил министр, которого цитирует пресс-служба МВД.

Читайте также: Внезапно. США критикуют Украину за нацизм и антисемитизм

Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.