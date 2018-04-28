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    Аваков призвал ромов выполнять законы и заодно "наехал" на радикалов

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    Погромы и нападения радикалов в Украине (253)

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    Глава МВД подчеркнул, что "ромы, как и любая другая национальность Украины, должны уважать законы и порядок нашего государства". При этом Арсен Аваков предупредил радикально настроенных активистов об ответственности.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    МВД Украины

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Ромы (цыгане) должны уважать законы и порядок Украине, но никто не имеет права варварские осуществлять то, что было совершено, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя инцидент с лагерем на Лысой горе в Киеве.

    Радикалы С14
    Фото со страницы С14 в Facebook
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    На днях члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

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    "Ромы, как и любая другая национальность Украины, должны уважать законы и порядок нашего государства. Но никто не имеет никакого права варварские осуществлять то, что было совершено. Никакие группировки. И мы будем очень жестко пресекать такие действия. Если кто-то вдруг подумал, что рано или поздно он будет щеголять каким очередным брендом, трендом или чем-нибудь еще, то поверьте, наша работа заключается в том, что такие вещи недопустимы. Они будут жестко пресечены, даже если это будут люди, которые прикрываются нашивками ветеранов АТО и другие", — отметил министр, которого цитирует пресс-служба МВД.

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    Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

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