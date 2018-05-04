"Горячие" выборы 2019. В Никополе радикалы устроили конфликт со стрельбой

В Никополе Днепропетровской области в пятницу произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета, сообщает местное издание "Никополь-news".

"Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков", — говорится в сообщении.

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Информацию о конфликте подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

В соцсетях связывают активность "Правого сетора" с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.