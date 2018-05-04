наверх
04.05.201815:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Горячие" выборы 2019. В Никополе радикалы устроили конфликт со стрельбой

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (263)

    (обновлено: )22021
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua
    В Никополе на сессии горсовета произошла драка со стрельбой
    city-nikopol.com.ua

    Рекомендуем

    Митинг сторонников Михаила Саакашвили под зданием СБУ в КиевеПартия Саакашвили ответила "предупреждением" на обыски СБУ14:15 04.05.2018
    В Киеве помыли главные памятники городаВ Киеве началась масштабная подготовка к Дню города и финалу ЛЧ13:33 04.05.2018
    В Днепре фура снесла 10 машинМесиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре11:54 04.05.2018
    Бахар Набиева"Машина". Красавица из Днепра заметно выделяется из толпы10:52 04.05.2018
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской областиБольшое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев17:27 03.05.2018
    В Чернигове из-за разлива реки затопило городской пляжВ Чернигове из-за разлива Десны затопило городской пляж17:08 03.05.2018
    То ли голая, то ли нет. Новый пляжный тренд вызвал безумный восторг у мужчин16:47 03.05.2018
    В пригороде Чернигова полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать автобус"У меня бомба". Под Черниговом мужчина угрожал взорвать автобус13:30 03.05.2018
    Елизавета II прилетела познакомиться с правнуком на вертолетеС вертолета на Range Rover. Елизавета II прибыла к правнуку12:39 03.05.2018
    Все фотоленты

    В Никополе Днепропетровской области в пятницу произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета, сообщает местное издание "Никополь-news".

    "Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: "Правый сектор" вернулся. Стрельба и драка в горсовете Никополя

    Информацию о конфликте подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

    В соцсетях связывают активность "Правого сетора" с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

    Ссылки по теме:
    Теги: