Глава СБУ уточнил данные о задержанном радикалами бразильце

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава СБУ Василий Грицак опроверг сообщения СМИ, что в список на обмен пленными в Донбассе, который состоялся в декабре прошлого года, был включен гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, на тот момент осужденный в Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной ДНР.

Лусварги был задержан правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия в Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден. Ранее СМИ сообщили, что бразильца включили в списки на обмен пленными между Киевом и ополченцами, однако в итоге оставили на подконтрольной Киеву территории.

"По моим данным, он не был в списках на обмен. И он не мог быть обменян, потому что он — гражданин Бразилии", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали телеканалы.

По его словам, Киев может выдать иностранца только консульскому представительству или посольству той страны, гражданином которой он является. "Мы не могли передать бразильца при любых условиях на территорию Л/ДНР", — сказал Грицак.

В минувшую пятницу Лусварги задержали представители "Национального корпуса". Националисты привели его к зданию СБУ, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сообщил, что не поддерживает контактов с ополченцами.

Sputnik Бразилия Рафаэль Маркес Лусварги

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.