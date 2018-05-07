Аваков сообщил подробности дела о разгоне радикалами лагеря ромов в Киеве

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. За разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия нового полицейского отделения в селе Чайки Киевской области.

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В конце апреля члены радикальной организации "С14" разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. В организации заявили, что покинуть парк ромов попросили в пятницу, 20 апреля. Часть "постояльцев" сразу ушла, другая — покинула лагерь перед так называемым "рейдом".

"В ситуации с разгоном ромского лагеря открыто уголовное производство, предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц. Если бы вы были процессуальным лицом, вы бы знали несколько больше", — сказал министр внутренних дел.

Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.