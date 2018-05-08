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    Глузман: в Украине - время свободы радикалов и стрельбы на улицах

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (279)

    (обновлено: )258120
    Власть активно готовится к выборам, в том числе запугивая населения и выдавливая из страны молодежь, не готовую отдавать свои голоса очередным "паханам", считает правозащитник Семен Глузман.
    Семен Глузман
    скриншот видео

    РИА Новости Украина

    В марте 2019 года в Украине должны состояться президентские выборы. И в стране уже ощущается "дыхание" этих выборов, пишет на своей странице в Facebook известный врач-психиатр, правозащитник, диссидент Семен Глузман.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: РФ делает ставку на выборы в Украине 2019 года

    "Да здравствует свобода! Полная. Ничем и никем не ограниченная. С маршами радикалов, стрельбой на улицах, неукротимой жадностью власть имущего ворья. И тупым молчанием граждан, категорически не ощущающих себя таковыми. Понимаю, вскоре выборы", — заявляет Глузман.

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    Идет подготовка — разнообразная, добавляет правозащитник, "в том числе и выдавливанием из страны молодых людей, не склонных отдавать свои голоса всевозможным паханам, резво создающим в стране свои собственные армии".

    "Цинизм нарастает. Вполне управляемые силовиками "братчики" предварительно, с целью профилактики запугивают телеканал (ZIK), не менее управляемые "дружинники" запугивают город (Одессу)… Выборы приближаются", — резюмировал психиатр.

    Facebook Семена Глузмана
    Комментарий Семена Глузмана

    Напомним, согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 75% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Постепенно растет запрос на перемены. Сегодня почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные преобразования. В среде почти всех электоральных групп, за исключением сторонников действующей власти, количество тех, кто требует изменений, превышает количество сторонников стабильности, или возврата в прошлое.

    В президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, Анатолий Гриценко – 7%, Юрий Бойко, Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского – по 6%, Петра Порошенко, Олега Ляшко – 5%.

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    При этом лидер антирейтинга — Порошенко: почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. Антирейтинг Арсения Яценюка – 26%, Олега Ляшко – 25%, Юлии Тимошенко – 24%, Олега Тягнибока – 18%, Юрия Бойко – 17%, Вадима Рабиновича – 16%.

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