Украинец поднялся в рейтинге лучших футболистов Германии

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поднялся в рейтинге лучших игроков немецкой Бундеслиги по версии Kicker.

После поединка с мюнхенгладбахской "Боруссией" (1:1), в котором 28-летний Коноплянка заработал пенальти, футболист поднялся с 89 места на 82 позицию.

Средний балл 28-летнего игрока — 3,31 (максимальная оценка — 1).

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков донецкого "Шахтера" Марлоса и Оларенважу Кайоде.