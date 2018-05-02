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    Украинец поднялся в рейтинге лучших футболистов Германии

    (обновлено: )70
    Сообщается, что после матча с мюнхенгладбахской "Боруссией", в котором Евгений Коноплянка заработал пенальти, футболист поднялся с 89 места на 82 позицию.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поднялся в рейтинге лучших игроков немецкой Бундеслиги по версии Kicker.

    После поединка с мюнхенгладбахской "Боруссией" (1:1), в котором 28-летний Коноплянка заработал пенальти, футболист поднялся с 89 места на 82 позицию.

    Средний балл 28-летнего игрока — 3,31 (максимальная оценка — 1).

    Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков донецкого "Шахтера" Марлоса и Оларенважу Кайоде.

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