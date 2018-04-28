Марадона покинул пост главного тренера футбольного клуба из ОАЭ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Диего Марадона ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Аль-Фуджайра" после того, как не смог вывести команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ, сообщил агент и адвокат аргентинца Матиас Морла.

В пятницу "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом" (1:1) и с 44 очками (по 11 побед и ничьих, 0 поражений) стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

"После ничьей, не достигнув цели по повышению в классе "Аль-Фуджайры", Диего Марадона больше не будет тренером команды. Решение было принято по взаимному согласию, Диего желает всего лучшего клубу", — написал Морла в своем микроблоге в Twitter.

Марадона, являющийся одним из лучших игроков в истории футбола, возглавил "Аль-Фуджайру" в мае прошлого года. Перед ним ставилась задача вернуть команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Ранее 57-летний Марадона тренировал на родине "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда), сборную Аргентины, а также другой клуб из ОАЭ "Аль-Васл".