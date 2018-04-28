наверх
28.04.201811:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Марадона покинул пост главного тренера футбольного клуба из ОАЭ

    (обновлено: )30
    Марадона покинул клуб после того, как его команда "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом" и стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ.
    Диего Марадона
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Диего Марадона ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Аль-Фуджайра" после того, как не смог вывести команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ, сообщил агент и адвокат аргентинца Матиас Морла.

    Американская актриса Джена Фрумс
    instagram.com/jenafrumes
    Экс-девушка звездного футболиста показала прелести фигуры

    В пятницу "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом" (1:1) и с 44 очками (по 11 побед и ничьих, 0 поражений) стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

    "После ничьей, не достигнув цели по повышению в классе "Аль-Фуджайры", Диего Марадона больше не будет тренером команды. Решение было принято по взаимному согласию, Диего желает всего лучшего клубу", — написал Морла в своем микроблоге в Twitter.

    Марадона, являющийся одним из лучших игроков в истории футбола, возглавил "Аль-Фуджайру" в мае прошлого года. Перед ним ставилась задача вернуть команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Ранее 57-летний Марадона тренировал на родине "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда), сборную Аргентины, а также другой клуб из ОАЭ "Аль-Васл".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи