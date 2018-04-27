Названы причины крушения самолета с бразильскими футболистами

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Причинами крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", в результате которой погиб 71 человек, стали нехватка топлива и халатность, сообщает Франс Пресс.

В пятницу управление по делам гражданской авиации Колумбии представило доклад после расследования, которое заняло 15 месяцев. В докладе отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке топлива, когда самолет был в 40 минутах до места назначения. Вместо того, чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, самолет, у которого впоследствии закончилось топливо, продолжил следовать в Медельин (Колумбия).

Трагедия произошла 29 ноября 2016 года недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.