Карасев: РФ делает ставку на выборы в Украине 2019 года

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок в РФ, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце и стала уже четвертой для Путина. Глава РФ принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.

Примечательно, что вся речь Путина строилась на внутренней повестке: президент пообещал сделать все "для мирного и процветающего будущего страны".

"Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше, – сказал Путин. – Как глава государства я сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан".

При этом о внешней политике лидер РФ не обмолвился ни разу: не упомянул ни Сирию, ни Украину, ни отношения с президентом США Дональдом Трампом или американские санкции.

Внешняя политика РФ – "на рельсах"

Впрочем, в этом нет никакой сенсации: уже в ходе предвыборной кампании Путин много раз акцентировал внимание на необходимости внутреннего сосредоточения, внутреннего укрепления и на необходимости приоритета внутренней повестки над внешней. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина выразил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Тем более, во внешней политической повестке для Путина все более-менее ясно. Там действуют свои форматы, свои дипломатические регламенты и внешняя политическая повестка России получила свой более-менее устойчивый путь – она на рельсах", – заявил эксперт.

По его словам, понятно, что Россия остается в Сирии; со Штатами – Россия будет все-таки ждать завершения и результата внутриполитической борьбы после избрания Трампа и приведения политической системы США в какое-то более-менее сбалансированное состояние, поскольку Россия считает, что сегодняшние внешнеполитические шаги Трампа во многом обусловлены слабостью внутриполитических позиций американского президента.

"По Украине – тут тоже никаких новаций с точки зрения Кремля не предвидится. И они не нужны. Есть минский процесс, есть Нормандский формат и есть выборы президентские в Украине и даже более того – украинский электоральный цикл 2019 года: президентские выборы весной и парламентские выборы – осенью. И электоральный цикл должен осуществить серьезное, с точки зрения Кремля, переструктурирование элит, который затем даст возможность осуществить внутриполитический и внешнеполитический маневр Украины. Поэтому тут картина более-менее понятна, понятны тренды", – рассказал Карасев.

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Экономический рывок – за пределы санкций

Сейчас, с точки зрения Кремля, российского руководства нужно, аккуратно работая, продолжать управлять внешнеполитическими площадками и треками в том же ключе, в котором это осуществлялось и до президентских выборов, продолжает политолог, а основную энергию нового срока, нового мандата президента направить на решение внутренних политических и экономических проблем.

"Тем более, что обострение экономических и социальных проблем в последнее время как раз было связано с сакнционным давлением. И вот главный вызов и главный ответ для России – не в геополитической, не в дипломатической плоскости. … Для того чтобы выдержать давление Запада, прежде всего, экономически-санкционно-финансовое, необходим серьезный внутриэкономический и внутриполитический маневр, который должен в конечном счете закрепить дипломатические успехи, победы с точки зрения Кремля, которые были достигнуты Путиным в предшествующем президентском сроке", – поясняет эксперт.

По Украине – ставка на выборы

В то же время Карасев уверен, что изменения позиции России по Украине в ближайшее время не будет.

"Минск" России выгоден, "Нормандский формат" устраивает Россию. А главное, никаких резких движений, поскольку главное сейчас – правильно позиционировать себя по отношению к украинским выборам 2019 года: как президента, так и парламента", – подытожил политолог.