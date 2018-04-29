Выборы в Украине: полиция завела первые дела по факту подкупа

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В ходе голосования на выборах в объединенных территориальных громадах Национальная полиция в воскресенье возбудила уголовные расследования по факту подкупа избирателей в Харьковской области.

В Украине 29 апреля проходят выборы в объединенных территориальных громадах, голосование состоится в 40 громадах в 17 областях. В Харьковской области избирают голов и депутатов в 4 громадах.

"На сегодня работниками харьковской полиции уже открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах Харьковской области, и одно уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК — в Харьковском районе", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции Харьковской области.

По имеющейся информации, в регионе 40 избирательных участков в Харьковском, Нововодолажском, Великобурлукском и Чугуевском районах начали свою работу вовремя. Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают 160 сотрудников полиции.

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Напомним, 11 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти, а также во время голосования на всеукраинском референдуме.

В декабре 2017 года во время выборов в территориальных общинах было открыто 13 уголовных производств, в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях.