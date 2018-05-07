Лучшие кадры с инаугурации Владимира Путина в Москве

7 мая 2018. Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая Мария Киселева и трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина (слева направо) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.