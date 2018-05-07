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    Лучшие кадры с инаугурации Владимира Путина в Москве

    (обновлено: )1067120
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина. Актер Сергей Гармаш (справа) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Гости, приглашенные на церемонию инаугурации Президента РФ В. Путина
    Гости, приглашенные на церемонию инаугурации Президента РФ В. Путина
    Жительница Москвы смотрит трансляцию церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина
    Жители Ставрополя смотрят трансляцию церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Модельер Валентин Юдашкин перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина. Актер Сергей Гармаш (справа) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    7 мая 2018. Актер Сергей Гармаш (справа) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая Мария Киселева и трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина (слева направо) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Архиепископ Челестино Мильоре перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Композитор Эдуард Артемьев перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Гости перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Президент Российской академии кинематографических искусств "Ника", режиссер Андрей Кончаловский перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    Пресс-служба президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Председатель правления, член совета директоров компании "Новатэк" Леонид Михельсон (справа на первом плане) перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин в рабочем кабинете перед церемонией инаугурации в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Автомобиль Aurus кортежа президента РФ.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Гости, приглашенные на церемонию инаугурации Президента РФ В. Путина
    Трансляция церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гости, приглашенные на церемонию инаугурации Президента РФ В. Путина
    Журналисты перед началом трансляции церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Жительница Москвы смотрит трансляцию церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина
    Жительница Москвы смотрит трансляцию церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина
    REUTERS Maxim Shemetov
    Жители Ставрополя смотрят трансляцию церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина
    REUTERS Eduard Korniyenko
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин в Сенатском корпусе Московского Кремля перед церемонией инаугурации.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Солдаты Президентского полка вносят знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин в Сенатском корпусе Московского Кремля перед церемонией инаугурации.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента России В. Путина
    7 мая 2018. Солдат Президентского полка вносит знак президента РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    7 мая 2018. Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Избранный президент России Владимир Путин в понедельник принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

    Открытие международного конкурса песни Евровидение-2018
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    Старт Евровидения. Улыбки, наряды и эпатаж участников на открытии

    Путин, положив на Конституцию РФ правую руку, произнес текст присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

    На инаугурацию были приглашены сотни гостей, среди которых ключевые политики России, представители бизнеса, звезды спорта и кино.

    С 2000 года церемония вступления в должность проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.

    Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года: по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре года, а на шесть лет.

    Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России.

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