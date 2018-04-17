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    Путин: удар по Сирии - это акт агрессии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (167)

    (обновлено: )411110
    Президент России провел телефонный разговор канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы политики обсудили авиаудар, нанесенный США и союзниками по объектам в Сирии.
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

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    "Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

    Кроме того, Путин и Меркель выразили готовность содействовать возобновлению дипломатических усилий по Сирии, в том числе в Женеве и Астане.

    "С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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    На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий. Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.

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