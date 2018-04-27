Путин объявил о новом правительстве России

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в реализации послания президента Федеральному Собранию многое зависит от тесного и конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством страны.

"Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти", — сказал Путин в пятницу на Совете законодателей РФ.

Кроме того, на встрече Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.

Ранее Путина провел массовые перестановки в правоохранительных органах РФ. Отставки и назначения проведены, в основном, в региональных подразделениях МВД, ФСИН, МЧС России.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что после переизбрания Путин займется кадровыми перестановками: "Будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента".