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    Путин объявил о новом правительстве России

    (обновлено: )64030
    Общаясь с членами Совета законодателей России, Путин заявил, что многое зависит от тесного и конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством РФ.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в реализации послания президента Федеральному Собранию многое зависит от тесного и конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством страны.

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    "Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти", — сказал Путин в пятницу на Совете законодателей РФ.

    Кроме того, на встрече Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.

    Ранее Путина провел массовые перестановки в правоохранительных органах РФ. Отставки и назначения проведены, в основном, в региональных подразделениях МВД, ФСИН, МЧС России.

    Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что после переизбрания Путин займется кадровыми перестановками: "Будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента".

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